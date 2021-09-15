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15 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

15 Eylül 2021 Çarşamba - 20:55 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 21:18

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı,  28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin  sayısı ise 28 bin 536 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,02,  ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66,35 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 103 milyon 526 bin  811'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 525  bin 195 doz aşı uygulandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir  oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve  Elazığ olarak sıralandı.
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28 bin 224. Hareketliliğin,  dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 binin üzerine çıkan yeni  vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı  olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini  kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı 15 eylül koronavirüs vefat sayısı
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