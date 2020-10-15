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15 Ekim corona virüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

15 Ekim 2020 Perşembe - 19:03 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 19:25

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Ekim corona virüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1.693 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi  yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1311 kişi  iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 299 bin 679'a çıktı.
 
Toplam test sayısı 12 milyon 77 bin 773'e ulaştı. Hasta sayısı 342 bin  143, vefat sayısı 9 bin 80, ağır hasta sayısı 1408, aktif hasta sayısı 33 bin 384  oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9,  yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4,  ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.
 
"12 MİLYONDAN FAZLA TEST"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  toplam 12 milyondan fazla test yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
 
"Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan  seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını  tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız."
 
 

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