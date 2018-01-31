31 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
11°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.529 0.19 EURO 4,6590 -0.55
USD 3,7560 -0.59 ALTIN 161,870 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

15 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet istemi

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 19:52 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 20:07

FETÖ'nün darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün kapatılmasına ilişkin davada, 15 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki  darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün kapatılması sırasında  çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15  tutuklu sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan  Cumhuriyet savcısı, bütün sanıklara "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezası verilmesini istedi. 
 
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor  Salonu'nda yapılan 12. duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını  açıkladı.
 
Savcı, tutuklu sanıklar eski yarbay Adnan Uygun, binbaşı Muhammet  Hanifi Ertosun, yüzbaşı Bahadır Köse, üsteğmen Mustafa Ceyhan, astsubay Hilmi  Ertuğrul, uzman çavuşlar Seyit Ahmet Gündüz, Ferhat Kaymakçı, Murat Berkmen,  Ebubekir Yücel, Caner Omay, Erçin Keskin, Mustafa Eskici, Azim Alan, Oğuz Aktürk  ve Olcay Ümüt'ün, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın  öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen  getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme"? suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
 
Darbe girişimi esnasında şehit düşen Hasan Kaya'nın ölümünden sanık  Adnan Uygun'un sorumlu olduğunu değerlendiren savcı, sanığın "nitelikli kasten  öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
 
Darbe girişimi esnasında şehit düşen İsmail Kefal'in ölümünden uzman  çavuşlar Ferhat Kaymakçı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'i, şehit Şükrü  Bayrakçı'nın ölümünden ise üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet  Gündüz'ün sorumlu olduğunu değerlendiren savcı, bu sanıklar için ayrı ayrı  ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.
 
Sanık Muhammet Hanifi Ertosun hakkında, İstanbul Emniyet Müdür  Yardımcısı Kadir Alçıkaya'yı "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15  yıl hapis cezası talep eden savcı, bütün sanıkların "tasarlayarak öldürmeye  teşebbüs", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarının da  aralarında olduğu bazı suçlardan, değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını  istedi.
 
Mütalaada, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar  verilmesi istendi.
 
Duruşma, yarına ertelendi.
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.