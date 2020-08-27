27 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.099 0.00 EURO 8,7230 0.05
USD 7,3680 0.07 ALTIN 462,340 0.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

15 dakikada sonuç veren hızlı Kovid-19 antijen testi üretilecek

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 7:54 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 7:54

ABD'de tıbbi cihaz üreten bir şirket, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespitinde kullanılmak üzere 15 dakikada sonuç veren taşınabilir hızlı antijen testi için pazarlama yetkisi aldı.


Şirketten yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) hızlı  Kovid-19 antijen testinin üretimine onay verdiği duyuruldu.
 
15 dakikada  sonuç veren kredi kartı büyüklüğündeki taşınabilir test  için ilave ekipman gerekmeyeceği ve test kitinin 5 dolara satılacağı belirtildi.
 
Ekimden itibaren 50 milyona yakın test kiti üretileceği bildirdi.
 
Testi yapanların okul ya da işyerlerine girerken sonuçlarını  gösterebilecekleri telefonlara yüklenebilecek bir uygulama da geliştirdiğini  kaydeden şirket, şimdiye kadar beş dakikada sonuç veren ve Beyaz Saray'da da  kullanılan ''ID Now'' adı verilen test kiti dahil beş Kovid-19 testi için onay  aldı.

ETİKETLER

antijen testi corona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.