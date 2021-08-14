15 dakikada birçok omurga problemi giderilebiliyor

Son yıllarda sağlık ve teknolojinin buluşması, hastalıkların tedavilerinden çok sağlıklı, estetik bir yaşam biçimini elde etmenin çabalarını hızlandırmıştır. Son 10 yıl içerisinde bir rinoplasti tekniğinin geldiği noktayı düşünmemiz bile ilerlemenin boyutunu görmemiz için yeterlidir.

Omurga estetiği omurga hastalıklarının tedavisini, yüksek teknolojinin katkısıyla daha kolay ve ameliyatsız yöntemlerle gerçekleştirmekle birlikte insanın tüm bedenini estetik olarak sergileyecek elegans bir duruş için geleceğin omurga kodlarını yazan, yeni ve özel teknikleri içeren bir kavramdır. Her zaman dediğim gibi “Omurga estetiği yüz estetiğinden daha değerlidir.” Çünkü yüzü sergileyen omurgadır. Her ne kadar güzel bir yüzünüz olursa olsun yürüyüşünüz, duruşunuz ve oturuşunuz estetik, naturel olmadığı sürece estetik bir bedene sahip olduğunuzu söylemek mümkün olamaz. Estetik, vücudun bütünüyle doğal bir ahenk sergilemesidir. Bu serginin vitrini omurgadır. Bu sebepten omurga sağlığına, matematiğin geometriyle birleştiği en doğru fiziksel formülün şiirleşmiş hali olarak bakmaktan hep onur duymuşumdur.