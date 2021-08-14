14 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 0.22 EURO 10,0630 0.00
USD 8,5190 -0.26 ALTIN 487,100 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

15 dakikada birçok omurga problemi giderilebiliyor

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 15:47 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 15:47

Teknik ve tecrübelerin ilerlemesiyle daha önceki yıllarda daha zor tedavi edilen, ameliyat gerektiren hastalıklar daha kolay, ameliyatsız tekniklerle tedavi edilebiliyor. Bel fıtığı, skolyoz, boyun fıtığı, kanal daralması, omurga kaymaları gibi problemlerin de bu şekilde ortadan kaldırılabildiğini söyleyen Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Fatih Kırar konu hakkında bilgi verdi.


Son yıllarda sağlık ve teknolojinin buluşması, hastalıkların tedavilerinden çok sağlıklı, estetik bir yaşam biçimini elde etmenin çabalarını hızlandırmıştır. Son 10 yıl içerisinde bir rinoplasti tekniğinin geldiği noktayı düşünmemiz bile ilerlemenin boyutunu görmemiz için yeterlidir. 
 
Omurga estetiği omurga hastalıklarının tedavisini, yüksek teknolojinin katkısıyla daha kolay ve ameliyatsız yöntemlerle gerçekleştirmekle birlikte insanın tüm bedenini estetik olarak sergileyecek elegans bir duruş için geleceğin omurga kodlarını yazan, yeni ve özel teknikleri içeren bir kavramdır. Her zaman dediğim gibi “Omurga estetiği yüz estetiğinden daha değerlidir.” Çünkü yüzü sergileyen omurgadır. Her ne kadar güzel bir yüzünüz olursa olsun yürüyüşünüz, duruşunuz ve oturuşunuz estetik, naturel olmadığı sürece estetik bir bedene sahip olduğunuzu söylemek mümkün olamaz. Estetik, vücudun bütünüyle doğal bir ahenk sergilemesidir. Bu serginin vitrini omurgadır. Bu sebepten omurga sağlığına, matematiğin geometriyle birleştiği en doğru fiziksel formülün şiirleşmiş hali olarak bakmaktan hep onur duymuşumdur. 
 

ETİKETLER

omurga omurga problemi tedavi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.