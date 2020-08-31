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15 dakikada "Ay'a Selam"

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:40 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 11:40

Tatlı rüyaların sizi kucaklamasını istiyorsanız özellikle akşam saatlerinde yatmadan önce uygulayabileceğiniz bu pratik sizi uykuya hazırlayacak...


Yoga eğitmeni Elif Mine’nin hazırladığı Yoga Işığı, basit yoga hareketleriyle günlük hayatta zinde kalmanın formüllerini sunuyor.

 

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