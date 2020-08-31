Yoga eğitmeni Elif Mine’nin hazırladığı Yoga Işığı, basit yoga hareketleriyle günlük hayatta zinde kalmanın formüllerini sunuyor.
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- 15 dakikada "Ay'a Selam"
15 dakikada "Ay'a Selam"
31 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:40 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 11:40
Tatlı rüyaların sizi kucaklamasını istiyorsanız özellikle akşam saatlerinde yatmadan önce uygulayabileceğiniz bu pratik sizi uykuya hazırlayacak...
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