Öğretmen atamaları nasıl oluyor? 15 bin atama kontenjanları ve branş dağılımı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. atama müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. Bugün de 15 bin ek öğretmen ataması için branş dağılımı açıklandı. Peki, 15 bin öğretmen ataması nasıl olacak? Öğretmen atama başvuruları ne zaman, öğretmen atamaları sözlü mülakat tarihi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yaptığı duyurunun öğretmen atamasına dair 15 bin ek öğretmen ataması takvimini yayımladı. Bugün de 15 Bin öğretmen ataması kontenjanları ve tahmini branş dağılımı belli oldu. Peki, 15 bin öğretmen ataması nasıl olacak? Öğretmen atama başvuruları ne zaman, öğretmen atamaları sözlü mülakat tarihi?

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN, ÖĞRETMEN ATAMALARI SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimine göre, ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercih işlemleri 27 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 12-27 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MEB'in yayımladığı takvime göre başvuru yapan adaylar 12.11.2021 ve 27.11.2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27.11.2021 tarihinde erişime sunulacak.

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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL OLACAK?

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

İlk atama kapsamında aday öğretmenliğe/öğretmenliğe yapılacak atamalar, KPSS puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Puan eşitliği hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.