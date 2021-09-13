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15 bin öğretmen atamaları hangi yılın KPSS puanına göre yapılıyor?

13 Eylül 2021 Pazartesi - 14:17 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 14:17

Öğretmen atamaları hangi KPSS puanına göre yapılıyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen ataması ile ilgili adil olmaları gerektiğini bu yüzde 2020 ve 2021 KPSS puanı ile alım yaptıklarını dile getirdi.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen ataması ile ilgili adil olmaları gerektiğini bu yüzde 2020 ve 2021 KPSS puanı ile alım yaptıklarını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen ataması ile ilgili TRT Haber'e açıklamada bulundu.

Bakan Özer'in 15 bin öğretmen atama açıklaması!

Şu andaki öğretmen sayımız 1.2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitimin kalitesinin artması yönünde gereken her türlü desteği veriyor. Biz adil olmak durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2020 ve 2021 KPSS'sine giren tüm öğretmen adaylarımıza bu şansı tanıdık. Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık.

 

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