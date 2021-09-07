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15 bin kişilik istihdam hedefi!

AA |  07 Eylül 2021 Salı - 16:55 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 16:55

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) 300 işletmenin yer almasını planladıklarını belirterek, "Bölgenin, tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bini aşkın istihdam sağlamasını bekliyoruz." dedi.


Demir, HAB'da Müteşebbis Heyet Toplantısı'na katıldı.
 
Toplantının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Demir,  HAB'ın Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Ankara Sanayi Odası, Ankara Valiliği ile  Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ortaklığında kurulduğunu  anımsatarak, şöyle konuştu:
 
 "İhtisas OSB, uzay ve havacılık sektörüne yönelik yerel ve  uluslararası imalat sanayi işletmelerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu  sektöre odaklanmış firmaların bir araya gelmesi büyük bir sinerji oluşturacaktır  diye düşünüyoruz. Buradaki faaliyetlerle özellikle havacılık ve uzay alanındaki  çeşitli imalat faaliyetleri, teknolojilerin geliştirilmesi gibi çalışmalar  yürütülecek."
 
Demir, bölgenin 730 hektarlık alana yayıldığı bilgisini vererek,  "HAB'da 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmenin yer almasını  planlıyoruz. Bölgenin, tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bini aşkın istihdam  sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
HAB'da ana odağı havacılık ve uzay olan çeşitli sektörlerin yer  alacağını vurgulayan Demir, bölgede hava taşıtları ve uzay araçları üretimi ve  tasarımı, motor ve motor parçaları üretimi, elektrik elektronik ve optik  ekipmanları, kompozit imalat teknolojileri, kablo donanım ve kablaj, kabin içi ve  kargo bölümü donanımları, İHA sistemleri, robot teknolojisi ve proses otomasyonu,  IT teknolojisi ve telekomünikasyon sistemleri, uydu teknolojileri, türbin  teknolojileri, mikro ve nanoteknolojiler gibi sektörlerin yer alacağını bildirdi.
 
TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 
Demir, HAB sınırları içinde kurulacak TeknoHAB Teknoloji Geliştirme  Bölgesi'nin mevcut örneklerine kıyasla önemli bir fark oluşturacağına dikkati  çekerek, şunları kaydetti:
 
"Ülkemizde bulunan teknopark yönetici ve işletici şirketleri,  üniversite temelli olarak kurulmaktadır. TeknoHAB'ın, üniversite temelli olmayan  ortaklık yapısı incelendiğinde, SSB himayelerinde ve vakıf şirketlerinden oluşan  güçlü ortaklık yapısı gereği ihtisaslaşmış bir teknoloji geliştirme bölgesi  olmasını hedefliyoruz. TeknoHAB, SSB'nin yanı sıra SSTEK Savunma Sanayi  Teknolojileri AŞ, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, HAB, Gazi Üniversitesi ve ROKETSAN  ortaklık yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek."
 
HAB'da ayrıca İmalat Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi  oluşturulacağını belirten Demir, burada da sektöre örnek teşkil edecek  faaliyetlerin yer alacağını dile getirdi.
 
HAB'da faaliyetlerin durumu
 
HAB'da 2 kısımda yapım çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren  Demir, 1'inci Kısım'da altyapı çalışmalarının bitirildiğini, 2'nci kısmın ise  yüzde 85'inin tamamlandığını aktardı.
 
 Demir, bölgenin hemen hemen dolmuş durumda olduğuna belirterek,  bölgede 7 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve 72 ruhsat sürecine girmiş firma  bulunduğunu sözlerine ekledi.
 

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İsmail Demir HAB istihdam
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