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15 aydır yükseliyordu! Ekimde yeni rekor...

AA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 9:35 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 9:35

Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi hız kesmeden devam ederken, ekimde 121 bin 814 artan yerli yatırımcı sayısı, aylık bazda Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek artışa işaret etti.


 
Yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisi her geçen gün  artıyor. Borsa İstanbul'daki hisse senedi piyasasında işlem yapan yerli yatırımcı  sayısı ve yerli yatırımcıların portföy değerleri geçen ay yeni rekorları  beraberinde getirdi.  
 
Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa  İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, ekimde halka arz  edilen Kontrolmatik Teknoloji'ye 26 kat, eylülde halka arz edilen Esenboğa  Elektrik'e 6,5 kat talep geldi. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda'ya 12,  Dinamik Isı Makine Yalıtım'a da 27 kat talep gelmişti.
 
Analistler, son dönemdeki getiri arayışı, gelişen teknolojiyle  birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem  yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu  vurguladı.
 
Yerli yatırımcı sayısı üst üste 15 ay artarak rekor kırdı
 
 AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ekim verilerinden  derlediği bilgilere göre, geçen ay 121 bin 814 artarak aylık bazda rekor artış  sağlayan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 874 bin 395'e ulaşarak tüm  zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
 
Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 677 bin  506 yükselirken, bu durum yüzde 57'lik artışa işaret etti. 
 
Ekimdeki artışla birlikte Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı  üst üste 15 ay artarken, bu performansla Borsa İstanbul tarihindeki en uzun  soluklu yükseliş gerçekleştirildi.
 
Aylık bazda ortalama 47 bin 700 yatırımcı Borsa ile tanıştı
 
Söz konusu dönemde aylık bazda ortalama 47 bin 700 yatırımcı Borsa  İstanbul ile tanıştı. 14 aylık yükselişin yaşandığı bir önceki rekor döneminde  yerli yatırımcı sayısındaki ortalama artış 10 bin 600 düzeyinde bulunuyordu. 
 
Ekimde yerli yatırımcının portföy değeri yaklaşık 940 milyon lira  artarken, 168,8 milyar liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de son 7  aydır rekor tazelemiş oldu.    
 
Borsa İstanbul'da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı son  dönemde düşüş eğilimi gösterdi. Yabancı kurumsal yatırımcı sayısı, ekimde 11  azalarak 1.261'e geriledi. Yabancı kurumsal yatımcının portföy değeri ise  yaklaşık 6,4 milyar liralık artışla 195,1 milyar liraya çıktı. 
 
Yabancı gerçek yatırımcı sayısı ise son 11 aydır artıyor. Söz konusu  dönemde aylık ortalama 205 kişi, yatırımlarını değerlendirmek için Borsa  İstanbul'u tercih etti. 
 
En çok küçük yatırımcının portföyü arttı 
 
MKK verilerine göre, ekimde Borsa İstanbul'da yatırım yapanların  toplam portföy değeri yüzde 1,4 azalışla 599 milyar 659 milyon liraya düşerken,  aynı dönemde yatırımcı sayısı 122 bin 89 artarak 1 milyon 883 bin 627'ye  ulaştı. 
 
Yerli yatırımcıların portföy değeri ekimde yüzde 3,5 düşüşle 304  milyar 398 milyon liraya geriledi. Bu dönemde yatırımcı sayısı da 1 milyon 872  bin 72 oldu. Yatırımcı sayısı, 166 artışla 11 bin 555'e çıkan yabancı  yatırımcının portföy değeri ise yüzde 0,9 yükselişle 295 milyar 261 milyon liraya  yükseldi. 
 
MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, yerli yatırımcılar  arasında ekimde portföy değeri en çok artan grup yüzde 17 ile 1 ila 10 bin lira  arasında portföye sahip bulunanlar oldu. Söz konusu grubun portföy değeri, ekimde  1 milyar 650 milyon liradan 1 milyar 931 milyon liraya çıkarken, bu gruptaki  yatırımcı sayısı da yüzde 9,3 artışla 1 milyon 61 bine yükseldi.
 
Ekimde 1 milyon ve üzeri portföye sahip olanların portföy değeri yüzde  5 azalışla 224,2 milyar liraya, yatırımcı sayısı da yüzde 0,5 düşüşle 19 bin  968'e geriledi.
 
Yabancı yatırımcıların 295 milyar 261 milyon liralık portföyünün 294  milyar 737 milyon liralık kısmını 1 milyon lira ve üzeri portföy grubu oluşturdu.  Bu gruptaki yatırımcı sayısı ekimde 45 azalarak 2 bin 221'e geriledi.
 
  
 

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