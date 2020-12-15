15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Evde bakım parası hangi illere yattı, 15 Aralık 2020 güncel liste…

Evde bakım parası yatan iller 15 Aralık listesi merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her evde bakım parası veriyor. Maaş alan engelli yakınları Kasım ayı bakım paralarının yatıp yatmadığını, hangi ile yatıp yatmadığını merak ediyor. SMS ve TC kimlik no ile sorgulanabilen evde bakım maaşının yattığı iller sorgulanıyor. Evde bakım parası yatan iller 15 Aralık 2020 güncel liste…
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 15 ARALIK 2020!
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 15 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 27 ile yatırıldı.
1- Aksaray
2- Bolu
3- Sakarya
4- Samsun
5- Antalya
6- Diyarbakır
7- Edirne
8- Konya
9- Zonguldak
10- Mersin
11- İstanbul
12- Denizli
13- Manisa
14- Şanlıurfa
15- Bilecik
16- Erzurum
17- Malatya
18- Ankara
19- Kahramanmaraş
20- Kırklareli
21- Balıkesir
22- Uşak
23- Sivas
24- Tokat
25- Bursa
26- Hatay
27- Afyonkarahisar
EVDE YATAN İLLERİ SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.