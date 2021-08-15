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15 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte vaka ve vefat sayısı

15 Ağustos 2021 Pazar - 19:37 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 20:06

Sağlık Bakanlığı, 15 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi  yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 437'si  birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü  doz olmak üzere 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz toplam 422 bin 949 aşı uygulandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ Eskişehir ve Yalova oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt  olarak sıralandı.
 
"Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha  çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız." ifadesini  kullandı.
 

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