15 20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? Cuma günü 20 yaş altı izni kaç saat? 18 yaşında olanlar sokağa çıkabilir mi?

Corona virüsü kapsamında alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18’e düşürüldü. Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Hüber Köşkü’nde yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak, normalleşmeye yönelik atılacak adımları paylaştı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamanın ardından 15 20 yaş arası gençler sokağa çıkma izni ne zaman? 18 yaş sokağa çıkabilecek mi? Bugün 18 yaş altı sokağa çıkabilir mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

18 yaşında olanlar sokağa çıkabilir mi? sorusu merak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamanın ardından merak ediliyordu. Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan kısıtlama kararları dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla gevşetildi. Corona önlemleri kapsamında alınan kararlardan biri de 20 yaş sokağa çıkma yasağının 18 yaşa düşürülmesi oldu. İçişleri Bakanlığı da, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş arası ise 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arasında dışarı çıkabilecekler.

18 YAŞ ALTI VELİLERİYLE YOLCULUK YAPABİLECEK

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?



Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.