1462 Çağrı karşılama personeli alımı yapılacak! 112 çağrı merkezi personel alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı 4 yılın en çok sözleşmeli personel alımını yapıyor. Alım yapılacak alanlardan biri de çağrı merkezi karşılama personeli oldu. İçişleri Bakanlığı yayımlanan duyuruda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam etmek üzere 1772 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Peki, Çağrı karşılama personeli nedir? Çağrı karşılama personeli alımı başvuru şartları nelerdir? 112 çağrı merkezi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı personel alımı duyurusu yayımladı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. 112 çağrı merkezi bünyesinde çalışma fırsatı elde etmek istenler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanın detaylarını araştırmaya başladı. Bu iş ilanlarını İş Adresi adresimiz üzerinden takip edebileceğiniz gibi kurumun resmi web adresi olan icisleri.gov.tr adresi üzerinden de takip edilebilir. 112 çağrı merkezi personel alımı şartları nelerdir? Çağrı karşılama personeli alımı başvurusu nasıl yapılır?

Çağrı karşılama personeli nedir?

Verilen hizmetler ya da satın alınması sağlanan ürünlerle ilgili sorun yaşayan ya da bu konu hakkında soruları olan müşterilere destek sunan kişilere verilen mesleki unvandır. 112 servisini aradığınızda sizinle ilk muhatap olan kişidir.

Çağrı karşılama personeli alımı şartları

Lisans Mezunları İçin

a- Lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)

a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları)

a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

112 çağrı merkezi iş başvurusu nasıl, nereden yapılır?

İllerimizde bulunan 112 çağrı merkezleri, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan valilikler çatısı altında hizmet vermektedir. İçişleri Bakanlığı ihtiyaç duyduğu zaman dilimlerinde yeni iş ilanları yayınlayarak çağrı merkezine alımlar yapmaktadır. Yani 112 çağrı merkezi bünyesinde çalışma fırsatı elde etmek için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanları takip etmelisiniz. Bu iş ilanlarını İş Adresi adresimiz üzerinden takip edebileceğiniz gibi kurumun resmi web adresi olan icisleri.gov.tr adresi üzerinden de takip edilebilir.

Ortak başvuru şartları

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Avukat, Arşiv Uzmanı, Mühendis (Elektrik- Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Harita), Şehir Plancısı, Programcı, Tekniker (Bilgisayar, Harita), Teknisyen (Elektrik- Elektronik) pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihi

İlana başvurular 25-29 Ocak tarihleri arasında alınacak.