145 bin bedelli asker kurayla belirlenecek

Asker Alma Yasa Teklifi önceki gece TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilirken milletvekillerinin en çok tartıştığı konu, bedelli için 31 bin liranın yüksekliği ve ‘TOKİ evlerinde öncelik’ gibi ödül sistemiyle ‘Peygamber ocağının maneviyatına zarar verilmesi’ kaygısı oldu.

BU YIL Kİ KONTENJAN 145 BİN

Hürriyet'in haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Asker Alma (ASAL) Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, yeni sistemle bu yıl sonunda bedelli için öngörülen kontenjanın 145 bin kişi olduğunu söyledi. Tuğgeneral Ala, “Bunların eğitim i için Silahlı Kuvvetler’in belli bir planlama yapması lazım. 145 bin rakamı da Silahlı Kuvvetler’in eğitim sürecini planlamasıyla belirlenmiştir. (Bedel) 15 bin lira olursa müracaat sayısı 800 bin olur, 30 bin lira olursa daha düşer, projeksiyonumuz bunun üzerine. 800 binini de bedelli yapabiliriz ama eğitecek zaman 4 yıla, 5 yıla yayılır. Herkesi değil, o sene eğitebileceğimiz kadarını seçeceğiz. 800 bin kişiden 700 bin kişiyi mi hayal kırıklığına uğratmak iyi yoksa 300 bin kişiden 100 bin kişiyi mi?” dedi.

ARALIKTA KURA ÇEKİLECEK

Ala, “Aralığa kadar müracaatları alacağız. Aralığın sonunda kurayı çektikten sonra yükümlülere tebliğ edeceğiz ödemelerini. Aralık ayında işlemleri bitireceğiz” bilgisini verdi. Şu anda yoklama kaçağı ve bakaya durumda olan 460 bin vatandaş da bedelli için son kez bu kuraya başvurabilecek” diye konuştu.

EN KALİTELİSİ KOMANDO

Yedek subay ve yedek astsubay kaynağıyla ilgili soruları da yanıtlayan Tuğgeneral Ala, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeterince kaliteli vatandaşımız var. Astsubay kaynağımızda da herhangi bir sıkıntımız yok. Projeksiyonumuz 5 bin kişi ama tabii bu yıllık ihtiyaca göre değişecek. Yıllık meslek yüksekokulu mezun miktarı da yaklaşık 70 bin ile 80 bin arası. Yani 80 bin kişinin içinden en kalitelilerini seçip Silahlı Kuvvetlerimizin etkin, saygın, caydırıcılığına hizmet edecek vatandaşlarımızı bulacağız. Mesela komando nitelikli astsubay veya komando nitelikli yedek subay seçmek için ‘tam sağlam’ kriterimiz var. Öncelikli olarak beden eğitimi ve BESYO dediğimiz okullardan mezun olan yani bu işi fiziksel olarak becerebilecek insanlardan seçeceğiz. Bir sürü kriterimiz var, bu usul ve esaslarımızı da yönetmelikte belirleyeceğiz.”

MALİYET 3.1 GELİR 5 MİLYAR TL