140 bin imza toplandı yetmedi! Alpaka Geronimo itlaf edildi...

Son dakika haberi... İngiltere'de iki kez yapılan testte sığır tüberkülozu olduğu belirlenen alpaka (tüylü lama), 140 bin imza ile hükümet ve sahibi arasında bir hukuk mücadelesinin ardından itlaf edildi.

Geronimo adlı alpakanın test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra Gıda, Çevre ve Kırsal İşler Departmanı (Defra) hayvanın uyutulması talimatı verdi.

Geronimo'nun sahibi Helen Macdonald, test sonuçlarına karşı çıktı ve hayvanı kurtarmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Herhangi bir uyarı almadığını söyleyen Macdonald, "Bu hükümetten kesinlikle iğreniyorum. Bunlar barbarca davranışlar. Bir utanç" dedi.

Koruma giysileri, gözlükler ve maskeler takan Defra personeli, Geronimo'yu götürmek için polis eşliğinde Macdonald'ın Bristol kenti yakınlarıdaki çiftliğine gitti.

Defra sözcüsü, talimat uyarınca Geronimo'nun alınıp bir kamyona yüklendiğini ve daha sonra uyutulduğunu doğruladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Geronimo'nun sahibi Helen Macdonald, hükümetin iyi niyetli olmadığını ve yapıcı diyalog çağrılarını reddettiğini söyledi.

Macdonald, "Geçen hafta boyunca ilgili personelin tatilde olduğunu söyleyerek bizi oyaladılar. Aslında tüm bu zaman Geronimo'yu öldürmeyi planlıyorlarmış" dedi.

Geronimo'nun götürülmesini önlemek için destekçileri Macdonald'ın çiftliğinin etrafında kamp kurmuştu. Hayvan götürülürken bazılarının polisle konuştuğu görüldü. Bir kadın ise su tabancasıyla polisi ıslattığı için kısa süre gözaltına alınıp, serbest bırakıldı.

Başbakanlıktan da Macdonald'a destek açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Hayvanlarını sığır veremine kaybetmek çok üzücü ve maalesef bu çiftçilerimizin yüzleşmesi gereken bir durum" denildi.

Hükümetin baş veterinerlik yetkilisi Christine Middlemiss ise yaşananların "çok korkunç bir durum" olduğunu ancak bilimsel tavsiyeleri izlemek zoruna olduklarını söyledi.

Christine Middlemiss, "Bu sadece çiftçilik endüstrimizin geçim kaynaklarını korumak için değil, insanlarda da tüberküloz vakalarının önlenmesi için gerekli" dedi.

Geronimo için verilen hukuk mücadelesi

Geronimo, 2017'de sahibi Helen Macdonald tarafından Yeni Zelanda'dan İngiltere 'ye getirildi

- Alpakanın o yıl Ağustos ve Kasım ayında yapılan iki sığır veremi testi de pozitif çıktı

- Geronimo, çiftlikteki bir tecrit alanına kondu

- Hükümet, Temmuz 2018'de itlaf için mahkemeye başvurdu

- Geronimo'nun en geç Ağustos'a kadar itlaf edilmesi şartıyla itlaf ertelemesi yapıldı

- Helen Macdonald yeni kanıtların hayanın sağlıklı olduğunu gösterdiği iddiasıyla adli gözden geçirme başvurusu yaptı

- Macdonald, Kasım ayında Londra 'daki Yüksek Mahkeme'de konunun gözden geçirilmesi hakkı kazandı

- Mart 2019'da duruşma başladı ve hükümet uzmanlarının "hatalı bilime dayandığını" savundu

- Temmuz 2019'da dava düştü

- Macdonald temyize gitti ve temyiz süreci boyunca Geronimo'nun itlafı engellendi

- 29 Temmuz 2021'de acil itlaf ertelemesi kararı alındı

- Dava yeniden düştü. Bir yargıç itlaf emrini önce 5 Ağustos'a sonra da 4 Eylül'e kadar uzatmayı kabul etti.