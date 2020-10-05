140 beygirlik SX4 S-Cross geldi

Suzuki SX4 S-Cross’u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Suzuki ’nin crossover sınıfındaki SX4 S-Cross modeli 8 farklı gövde renk seçeneği, GL Elegance adı verilen tek donanım seviyesi ile bu ay 289 bin 900 TL’lik fiyatıa satışa sunulacak. 4300 mm uzunluk, 1785 mm genişlik ve 1580 mm yüksekliğe sahip olan SX4 S-Cross, 2600 mm’lik aks mesafesiyle dikkat çekiyor.

5.8 lt yakıt harcıyor

430 litre olan vbagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 875 litreye ulaşıyor. Önden çekişli SX4 S-Cross’ta doğrudan enjeksiyonlu Boosterjet benzinli turbo motor yer alıyor. 1.4 litre hacmindeki 82 mm strok ve 73 mm çap değerine sahip 140 PS güç üreten motor, 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Suzuki SX-4’ün motoru, 1500 ile 4000 devir aralığında 220 Nm tork üretmekte. Boosterjet ile 0-100 km hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayan SX4 S-Cross, ortalama 5.8 litrelik yakıt tüketim değerleriyne sahip.

İç ve dış tasarım