14 yaşında milyarder oldu! Herkes onu merak ediyor

Forbes'un dünya genelindeki milyarderler listesinin en genç üyesi büyük merak uyandırdı. Daha 14 yaşındayken milyarlarca dolarlık bir servetin sahibi olan bu genç adamın ne bir fotoğrafı var ne de bir sosyal medya hesabı...

ABD'de yayımlanan ekonomi ve finans dergisi Forbes 34 yıldır olduğu gibi bu yıl da milyarderler listesini yayınladı. En tepede Amazon CEO 'su Jeff Bezos'un bulunması pek şaşırtıcı olmadı ama listenin derinliklerinde çok sürpriz isimler karşımıza çıktı.

Bunlardan bir tanesi de listenin 925'inci sırasında yer alan Kevin David Lehmann. 5 Mart itibarıyla en az 1 milyar dolar net serveti olan 2 bin 755 kişinin oluşturduğu listenin halihazırdaki en genç üyesi olan Lehmann, oldukça merak uyandırdı.

18 yaşındaki Lehmann, Almanya 'nın dört bir yanında bulunan dm-drogerie markt mağazalar zincirinin yüzde 50 hissesine sahip. Bunun dışında da hakkında çok fazla şey bilinmiyor.

İtalya, Dm-drogerie markt Almanya'nın hatta Avrupa 'nın önde gelen ecza zincirlerinden biri. Götz Werner tarafından 1973 yılında kurulan dm-drogerie markt'ın internet sitesine göre, ülke genelinde 2 binden fazla mağazası ve 41 binden fazla çalışanı bulunuyor. Almanya dışında Avusturya, Macaristan , Slovenya, Hırvatistan Bulgaristan gibi 12 farklı ülkede de yüzlerce dm-drogerie markt mağazası var.

BABASI DA ÇOK GÖZ ÖNÜNDE DEĞİLDİ

Günther Lehmann, dm-drogerie markt'a 1974 yılında, kuruluştan kısa süre sonra ortak oldu. O sırada Wener henüz ikinci mağazayı yeni açmıştı. Lehmann ise o dönemde Baden eyaletinde bulunan Pfannkuch süpermarket zincirinin bir ortağıydı.

Yaklaşık 40 yıl boyunca dm-drogerie markt'ın ortağı olan Günther Lehmann, hep bir yatırımcı olarak perde arkasında kalmayı tercih etti ve günlük operasyonda hiç rol oynamadı.

Alman Wirtschafts Woche dergisinin Ağustos 2017 tarihli bir haberine göre de Mayıs 2017'de hisselerini sessiz sedasız bir biçimde oğlu Kevin David Lehmann'a devretti.

O dönemde 76 yaşında olan Günther Lehmann'ın toplam servetinin yine Forbes'a göre 2,8 milyar dolar olduğu, bunun en önemli kısmını da dm-drogerie markt hisselerinin oluşturduğu detayları da haberde yer aldı.

14 YAŞINDAKİ MİLYARDER

Bu gelişmenin duyulmasının ardından bazı Alman gazetelerinde "14 Yaşında Milyarder Oldu" gibi haberler yapılsa da Kevin David Lehmann'ın yaşının küçük olması ve mahremiyetine özen gösterilmesi nedeniyle ne bir röportajı ne de bir fotoğrafı yayınlandı.

Focus dergisi, Forbes'un listesinin açıklanmasının ardından yaptığı haberde Lehmann, hisse devrinin gerçekleştiği dönemde 14 yaşında olduğu için, varlıkların dört yıldır bir vekil tarafından yönetildiği detayına dikkat çekildi.

Geçen yıl 20 Eylül'de 18 yaşına bastığında servetini kontrol etme hakkını da kazanan Lehmann'ın şu anki değeri 3,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Forbes'a göre Kevin David Lehmann da babası gibi şirketin işleriyle çok fazla ilgilenmiyor. Birçok akranının (ve listedeki diğer genç milyarderlerin) aksine Lehmann'ın sosyal medya platformlarında bir hesabı da bulunmuyor.

DİĞER GENÇ MİLYARDERLER

Forbes'un genç milyarderler listesinde Lehmann'ın ardından ikinci sırada Çinli Wang Zelong var. 24 yaşındaki Wang'ın değeri 1,5 milyar dolar. Üçüncü ve dördüncü sıralar Norveçli kız kardeşler Alexandra ve Katharina Andresen'e ait. 24 ve 25 yaşlarındaki kardeşlerin değeri kişi başı 1,4 milyar dolar. andresen kardeşler milyardolarlık bir yatırım firması olan Ferd'in ortakları.

Forbes'un en genç milyarderler listesinin son iki yıldaki lideri Kylie Jenner ise bu unvanı kaybetti. Şu an 23 yaşında olan Jenner, 2019'da 21 yaşındayken en genç milyarder ilan edilmişti. Ancak geçen yıl listede bulunan Jenner ve diğer 61 kişi bu yıl Forbes'un milyarderler sıralamasında yer almıyor.

SKANDAL SONRASI KYLIE JENNER LİSTEDE YOK

Jenner'ın servetinin ana kaynağı kendi adını taşıyan Kylie Cosmetics. Bu şirketin değerinin Ocak 2020 itibarıyla 1,2 milyar dolar olduğu tahmine diliyordu. Jenner geçtiğimiz yıl şirketteki hisselerinin yüzde 51'ini 600 milyon dolar karşılığında Coty Brands'e sattı.

Ancak bu satıştan kısa bir süre sonra Forbes'un Mayıs 2020'de yaptığı bir haber ise herkesi şoke etti. Kylie Jenner'ın şirketinin büyüklüğü söylenenlerin çok daha altında, kârı ise çok daha düşüktü.

Dergi halka açık bir şirket olan Coty'nin 6 ay boyunca kamuoyuyla paylaştığı belgelerin incelenmesi sonucu, Kylie Jenner ile annesi ve menajeri Kris Jenner'ı servetlerini şişirmekle, medyayı ve kozmetik endüstrisini kandırmakla suçladı.

Haberde, "Bu yeni bilgiler ışığında ve Covid-19'un güzellik hisselerine ve tüketici harcamalarına yaptığı etki düşünüldüğünde, Forbes, Kylie Jenner'ın bir milyarder olmadığını düşünüyor" ifadeleri yer aldı.

Forbes'a göre Kylie'nin serveti "900 milyon doların biraz altında"ydı.

ABLASI MİLYARDER OLDU

Bununla birlikte Kardashian-Jenner klanının bir başka üyesi Forbes listesine adını yazdırdı. O da kız kardeşlerin en büyüğü Kim Kardashian West oldu. 40 yaşındaki Kardashian West'in giyim ve kozmetik sektörüleri ile televizyondan kazandığı gelirin, yatırımlarıyla bir araya geldiğinde zenginliğinin 1 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Forbes, 2021 listesinin dışında kalanlarla ilgili yazısında Kylie Jenner'a özel bir yer ayırmayı da ihmal etmedi. Haberde yukarıda bahsettiğimiz faktörler göz önüne alındığında Kylie Jenner'ın şu anki varlığının 700 milyon dolar olduğu belirtilerek, "Yani önümüzdeki yıllarda yeniden listeye girdiğini görürseniz şaşırmayın" yorumu yapıldı.