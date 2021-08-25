14’üncü Türkiye’nin En’leri Ödül Töreni’nde Demirören Medya’ya ödül yağmuru

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE KATKILARIMIZI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Protokol açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Uslu, “Türkiye, tarih boyunca zorluklar yaşayan ancak her seferinde küllerinden yeniden doğarak bu zorluklardan muzaffer çıkan bir ülke. Bugün dünya çok zor günler geçiriyor. Büyük bir pandeminin ortasındayız ve ne kadar süreceğini öngöremiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarını da yaşadık. Bunun çevresel ve insani bedeli şüphesiz ki çok yüksek olacak. Bugünün bir diğer temasını da çok beğendim. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çeşitli faaliyetlerle siyasal, sosyal ve akademik zeminlerde gelişmiş bir hayatım var benim. Böyle bir temsil göreviyle katkılarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

‘CİNSİYET EŞİTLİĞİ HER ZAMAN TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZ BİR KONU’

DHA adına ödülü alan, Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz törende yaptığı konuşmada gecenin önemli bir diğer konusu olan toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekerken, ‘’ Öncelikle bu gecenin anlam ve önemi için, bir kadın olarak Kadir Bey ve ekibine teşekkür ederim. Cinsiyet eşitliği her zaman takipçisi olduğumuz bir konu. Bu ödülü her zaman haberin peşinde olan ekip arkadaşlarım adına alıyorum.’’ dedi.

ÖDÜL ALAN HER MARKA ADINA 100 FİDAN DİKİLECEK