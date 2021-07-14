14 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 14 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -12-44-45-52-67-71- ve joker:55 oldu.
14 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden çekilişi canlı olarak takip etti. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.