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14 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 22:33 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 22:33

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Haftanın büyük ikramiyesi ise 182.000.696,42 TL olarak açıklandı.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 14 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -12-44-45-52-67-71- ve joker:55 oldu.
 
14 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden çekilişi canlı olarak takip etti. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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