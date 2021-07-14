14 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 475 bin 95 TL. 14 Temmuz 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -3-25-28-30-31- ve +10 oldu.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü, Çarşamba ve Pazar çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş akşamı. www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan çekiliş saat 20.00'de başladı. Sonuçlara göre ise 5+1 bilen talihli çıkmadığından ikramiye devretti.