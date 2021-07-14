14 Temmuz 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 1.52 EURO 10,1750 0.11
USD 8,5960 -0.27 ALTIN 504,370 0.68
CANLI BORSA
TÜMÜ

14 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka sayısı 7 bine dayandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 21:59 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 22:28

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi  yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti,  iyileşen sayısı ise 5 bin 63 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,94,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29,98 olarak gerçekleşti.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz 1 milyon 280 aşı uygulandı.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 445 bin 942'si  birinci doz, 18 milyon 611 bin 134'ü ikinci doz, 3 milyon 414 bin 676'sı üçüncü  doz olmak üzere 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il  sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane  olarak sıralandı.
 
 
"Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti"
 
Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin, 18  yaş üstü nüfustaki en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 55'in üstüne  çıktığına dikkati çekti.
 
Koca, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek  hız, kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı." bilgisini paylaştı.
 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı 14 Temmuz 14 Temmuz koronavirüs tablosu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.