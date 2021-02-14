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14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

14 Şubat 2021 Pazar - 23:05 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 23:05

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon 853 bin 860 TL. İşte, 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları...


Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon 853 bin 860 TL. 14 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -12-23-43-45-48-49- oldu. Millipiyangoonline'da yer alan Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından da düzenleniyor. Süper Loto çekiliş takvimi de oyun takipçilerinin araştırdığı konular arasında bulunuyor. İşte, Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...
 
14 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Günün çekilişi Millipiyangoonline'da olacak. Süper Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyenler ise www.millipiyangoonline.com MP TV'den takip edebiliyor. Süper Loto çekilişi ise 21:30'da yapıldı. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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