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14 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

14 Ocak 2021 Perşembe - 19:49 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 20:04

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 170 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 962 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
 
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 170 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 495’e yükseldi.
 
Toplamda 26 milyon 899 bin 442 test yapıldı. Bugün yapılan 169 bin 847 testten, 8 bin 962 yeni vaka sayısı, 958 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 364 bin 801 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 11 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 236 bin 938’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 512 olduğu açıklandı.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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