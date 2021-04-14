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14 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

14 Nisan 2021 Çarşamba - 22:23 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 22:23

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 140 milyon 533 bin 462 TL. İşte, 14 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...


Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 140 milyon 533 bin 462 TL. 14 Nisan 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-4-21-37-63-73- ve joker:81 oldu.
 
14 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'de gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden yapıldı. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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