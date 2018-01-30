14 milyon kişiye mesajla son çağrı

BDDK'nın 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a ardından da 31 Ocak'a uzattığı internetten kredi kartı ile alışverişe tanınan onay süresinde sona geldi. Yarından sonra sona erecek işlemle ilgili BDDK'dan yeni bir süre uzatımı olmayacağı konusunda çok net duruş gelirken, bankalar da dün itibariyle onay vermeyen yaklaşık 14 milyon kartın sahibini mesaj yağmuruna tutmaya başladı.

Milyonlarca kart sahibine 2 kez tanınan süre uzatımında sona gelindi. Yeni bir süre uzatımının daha olmayacağı onay işleminde kart sahiplerinin bankaların uygulamalarından, telefonla (Arama ya da SMS) veya şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. 2 gün içinde söz konusu işlemi yapmayan kartların internet üzerinden alışveriş işlemleri 1 Şubat Perşembe günü itibariyle tamamen işleme kapatılacak.

14 MİLYON ONAYSIZ KART VAR

Türkiye'de 45 milyon banka kartı bulunuyor. Yenisafak.com'un BDDK 'dan aldığı son rakamlara göre ise 45 milyon kart içinden şimdiye kadar 31 milyon kart için talep alındı. İnternetten alışveriş için 'Onay' alınamayan kart sayısı ise 14 milyon olarak belirtiliyor. 14 milyon kartın kullanım alışkanlıklarına bakıldığında bu rakamın 3'te 1'i yani 5.5 milyonu ile internet üzerinden alışveriş yapıldığı ifade edildi.

ONAY İÇİN SON 2 GÜN!

Kartlarla internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinin onay vermesine yönelik süre 2 gün sonra 31 Ocak'ta sona eriyor. İlk başta 17 Ağustos’ta son diye açıklanan onay süreci, yeteri kadar kart sahibine ulaşılamamasından kaynaklı önce 31 Aralık'a ardından 1 ay daha uzatılarak 31 Ocak'a ertelenmişti.

MESAJ YAĞMURU BAŞLADI