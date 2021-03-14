14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı hikayesi!

Koronavirüsle mücadelede bir yılı geride bırakırken, bu savaşta en çok destek veren sağlık çalışanları oldu. İnsanlığın çaresiz kaldığı salgında en ön safta yer alarak mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda da unutulmadı. Doktorlarımıza ve sağlık alanında hizmet veren her kademeden sağlık çalışanı bu özel günde de unutulmadı. Pek çok kişi 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı'nı kimler kutlar? 14 Mart Tıp Bayramı ne zaman kutlanmaya başladı? İşte 14 mart Tıp Bayramı tarihçesi ve hikayesi...
14 MART TIP BAYRAMI TARİHÇESİ!
14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edildi. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanıyor.
İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece Tıp Bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.
1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.
14 MART TIP BAYRAMI DÜNYADA FARKLI TARİHLERDE KUTLANIYOR
Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılıyor. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanıyor.