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14 ilde büyük operasyon! Koronavirüsü topluma bilinçli olarak yaymaya çalışıyorlardı

AA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 9:25 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 9:25

Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı. MİT destekli operasyonda örgütün Çanakkale'deki öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertildi. Kovid-19 olan örgüt mensuplarının halkın arasına çıkıp virüsü bilinçli yaymaya çalıştığı iddia edildi.


Çanakkale merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 84 şüpheli  yakalandı.  Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  MİT Çanakkale Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile KOM Daire Başkanlığının  desteğiyle Çanakkale, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum,  Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri'de FETÖ üyelerine yönelik  eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içinde olduğu  tespit edilen 84 şüpheli yakalandı.
 
 Yüklü miktarda döviz, silah ve örgütsel doküman ele geçirilen  operasyonda, örgütün Çanakkale'deki öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması  ile finans ağı çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde Çanakkale il imamı, bölge  sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları ile sözde üst kademede mahrem  konumda yer alan şüphelilerin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin cezaevinde bulunan örgüt  üyelerinin ailelerine maddi yardım ettiği, internet ve oyunlar üzerinden kriptolu  cihazlarla haberleştiği, Kovid-19 olan örgüt mensuplarının filyasyon sürecini  umursamayarak kaçak olarak halkın arasına çıkıp virüsü bilinçli yayma eğiliminde  olduğu, çok sayıda örgüt üyesinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma planları  ve girişimlerinin olduğu iddia edildi. Sözde il imamının örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir  kısmını para karşılığı fuhuş yapan kadınlara harcadığı ve lüks bir yaşam sürdüğü  de ileri sürüldü.
 

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MİT operasyon Çanakkale FETÖ
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