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14 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

14 Haziran 2021 Pazartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 20:37

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya  yükseldi.
 
Test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 336  bin 73, vefat sayısı ise 48 bin 795 oldu.
 
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4,  yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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