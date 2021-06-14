14 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 167 milyon TL'ye ulaştı. Binlerce vatandaşın hayalini süsleyen rekor ikramiye tutarı ile Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi öncesinde heyecanlı bekleyiş sürdü. İşte Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi öncesinde merak edilenler...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV youtube ekranı üzerinden takip edildi. Çekiliş ardından 13, 23,40, 41, 62, 77, 1 kazandıran numaralar oldu. 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.