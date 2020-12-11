14 gün yasak var mı? 14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağını ile ilgili son gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Pek çok kişi, "14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunu araştırıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve son noktayı koydu. Peki, 14 gün yasak var mı? 14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni yasaklar gelir mi? Hafta içi ve hafta sonu yeni yasaklar gelir mi? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklar ile ilgili açıklamaları...

Koronavirüs nedeniyle uygulanan hafta içi ve hafta sonu yasakları Türkiye'nin gündeminde. Cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar uygulanan hafta sonu yasaklarının hafta içinde de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasakları ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili soruları da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 gün sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili son noktayı koydu. Peki, 14 gün yasak var mı? 14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni yasaklar gelecek mi? Hafta içi ve Hafta sonu yasakları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili jtüm detaylar...

YENİ YASAKLAR GELİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, "Koronavirüs bulaşma sayıları yüksek seyrediyor. Tedbirleri gözden geçirme düşünceniz var mı? sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bilim Kurulumuz bu konuda son durumu değerlendirmek üzere sürekli toplanıyor. Fakat şu anda dünyanın her yerinde maalesef ciddi bir sıkıntı var. Tabi biz artık özellikle aşılara adeta endekslendik. Biliyorsunuz şu anda Çin’den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır. Bütün bunların dışında yine bir başka olay da şu anda cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız uygulamaya halkımızın uymasıdır. Burada tereddütsüz bir ilgi alaka bekliyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun da tavsiyesi; “evimizde bulunmaktan başka şu an çıkış yolumuz yok” diyorlar. Bir de tabi zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı. Yine söylüyorum; özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır. Yani doktorlar nereye bakıyor? Akciğer tutulmasına bakıyor. Yani orada bir tutulma varsa diyor ki bu ağıra gidiyor, sıkıntı var. Şimdi buna da benim vatandaşımın dikkat etmesi lazım. İçme şu meredi ya! Sigarayı, nargileyi içme! Kendi kendinin katili oluyorsun."

14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hafta sonu kısıtlamasının hafta içi de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 günlük bir sokak kısıtlamasının olup olmayacağına ilişkin de şunları söyledi:

"Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz."