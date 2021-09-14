14 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı açıklandı: 276 can kaybı, 27 bin 802 yeni vaka!

Sağlık Bakanlığı Türkiye’nin corona virüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı. İşte, 14 Eylül 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Sağlık Bakanlığı, 14 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.

Kritik rakamları Twitter'dan paylaşan Bakan Koca, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." notunu düştü.