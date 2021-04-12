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14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

AA |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 17:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.


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