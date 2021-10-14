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14 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

14 Ekim 2021 Perşembe - 21:00 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 21:00

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıklarken şu notu düştü: Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım.
 

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Sağlık Bakanlığı 14 Ekim koronavirüs vefat sayısı
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