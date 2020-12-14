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14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

14 Aralık 2020 Pazartesi - 20:31 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 20:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.
 
Ağır hasta 5 bin 980 oldu, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.
 
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.
 

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