14 Aralık Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık 2020 tam güneş tutulması…

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık 2020 güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? Bu gökyüzü şölenini kaçırmak istemeyenler sorulara yanıt aramaya başladı. Gökyüzü ay tutulmasının ardından şimdi de güneş tutulmasına şahit olacak. Yılın son gök olayı güneş tutulması 14 Aralık tarihinde tam tutulacak.

Güneş tutulması ne zaman? 2020 yılında 1 güneş, 4 parçalı ay tutulması yaşandı. Gökyüzü şölenini izlemek isteyen birçok kişi, tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. 14 Aralık Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

14 ARALIK 2020 TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020’nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020’deki Tam Güneş Tutulması olacak. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek. Ancak bu tutulma Türkiye’den görülemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN İZLENECEK?

Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika’da da Arjantin olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın yörünge sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ile Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesi ile gözlemlenen olaydır. Tutulmanın olması ise için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Güneş tutulması yılda iki ile beş kez arasında gözlemlenebilir. Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.