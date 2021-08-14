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14 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 19:27 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 19:41

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi  yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 364 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460'ı  birinci doz, 32 milyon 691 bin 994'ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728'i üçüncü  doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz toplam 504 bin 767 aşı uygulandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir Tekirdağ ve Yalova oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt  olarak sıralandı.
 
"Tedbirlere uymak zorundayız"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma  oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız." ifadesini kullandı.
 
 

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