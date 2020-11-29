29 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.329 -1.03 EURO 9,3620 -0.27
USD 7,8160 -0.71 ALTIN 449,480 -1.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

13 yaşındaki Semih feci şekilde can verdi!

DHA |  29 Kasım 2020 Pazar - 18:44 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 18:44

Samsun'da 9 katlı apartmanın 6ncı katındaki dairenin penceresinden düşen Semih Gökyar (13) hayatını kaybetti.


Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Yayha Kemal Sokak'ta meydana geldi. İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Semih Gökyar, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde oğlunu gören baba Ahmet Gökyar sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Semih Gökyar, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

ETİKETLER

Samsun Semih Gökyar daire
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.