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13 yaşındaki Elifnaz feci şekilde can verdi!

DHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 21:29 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 21:29

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın 7'nci katından merdiven boşluğuna düşen Elifnaz Tüten (13), hayatını kaybetti.


Olay, saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi 1701 Sokak'taki sitenin apartmanında meydana geldi. Apartmanın 7'nci katındaki Elifnaz Tüten, henüz belirlenemeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyanlar, Tüten'i hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tüten, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Elifnaz Tüten hayatını kaybetti. 
 
Öte yandan, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli olan doktorlar Ali Tüten ve Gamze Tüten kızlarının ölüm haberini hastanede aldı. Kızlarının ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan çifti mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
 

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Aydın Nazilli merdiven apartman
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