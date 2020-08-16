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13'üncü kattan düşen genç hayatını kaybetti

DHA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 17:55 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 17:55

Kayseri'de yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit (21), ailesi ile birlikte oturduğu 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek, yaşamını yitirdi.


Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Numanoğlu Sitesinde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 13'üncü katında ailesi birlikte yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit, iddiaya göre balkonda oturduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Meriç Yiğit'in öldüğü belirlendi.
 
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayseri balkon aile
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