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13 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

13 Temmuz 2021 Salı - 20:13 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 20:14

Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.  
 
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı ve aşı uyarısında bulundu. Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" dedi.
 
 
12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
 
Sağlık Bakanlığı, 12 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 227 bin 273 olarak açıklarken, 5 bin 404 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 49 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 506 olarak açıklanmıştı.
 
 
 

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