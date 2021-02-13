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13 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

13 Şubat 2021 Cumartesi - 20:17 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 20:32

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706  kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 671 oldu.
 
Son 24 saatte 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.
 
Test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 579  bin 896, vefat sayısı 27 bin 377, ağır hasta sayısı 1235 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7,  yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7,  ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat,  filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı 13 Şubat koronavirüs tablosu
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