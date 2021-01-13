13 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 173 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 554 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 173 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 325’e yükseldi. Toplamda 26 milyon 729 bin 595 test yapıldı. Bugün yapılan 173 bin 603 testten, 9 bin 554 yeni vaka sayısı, 971 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.