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13 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

13 Ocak 2021 Çarşamba - 22:03 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 22:03

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 97 milyon 322 bin 836 TL. Sayısal Loto nasıl oynanır?


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 97 milyon 322 bin 836 TL. 13 Ocak 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucunda kazandıran şanslı numaralar -18-28-41-57-71-88- ve joker:58 oldu. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
 
13 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş 21.30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Çekiliş sonuçlarına göre 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

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Çılgın Sayısal Loto 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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