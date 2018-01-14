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13 Ocak 2018 Sayısal Loto çekilişi - Sayısal Loto sonucu

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 0:04 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 0:08

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 962 bin 121'er lira ikramiye kazandı


Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun  bin 105'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 14, 27, 31, 32 ve 45 oldu.
 
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi,  1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. 
 
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki  çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74  lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
 
 
 
Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ'ın  Süleymanpaşa ile Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdı.
 
Çekilişte toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye  dağıtıldı.
 
Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 157 bin 218 lira 77 kuruş, Şans  Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 205 bin 757 lira 47 kuruş aktarılacak.
 

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