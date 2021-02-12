13 milyon liralık vurgun yapmıştı! 'Paraları kendi istekleriyle verdiler'

‘KENDİLERİ PARA VERDİ’

ÇİFTLİK EVİNE AĞUSTOS 2020'DE BASKIN YAPILDI

121 YIL HAPİS İSTEMİ

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada Sibel Gönül hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 121 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede Sibel Gönül’ün ‘Nursema Edebalioğlu’ takma adını kullandığını ve kendisine ulaşan mağdurlara kendisinin peygamber, dört halife ve ermiş kişiler olarak kabul edilen bazı kişilerin isimlerini söyleyerek bunlarla görüştüğünü, kanının şifalı olduğunu, görülmeyen üstatlarla bağlantılarının olduğunu söyleyerek mağdurları ikna ettiği iddia ediliyor.

KOYUN KAFASIYLA BÜYÜ BOZMUŞ

İddianamede 27 mağdurun ifadelerine yer verilirken, kendisine ulaşan bir mağdura ‘sizde büyü var onu çözeceğim’ diyen Sibel Gönül’ün çamaşır leğenine kum birikintisi ve üzerinde koyun kafası ile kemiklerinin bulunduğu cisimleri göstererek ‘bu çivileri sökerek sizi bu büyüden kurtaracağım’ dediği ve karşılığında para aldığı bilgisine yer verildi. Ayrıca sanık Sibel Gönül’ün mağdurlardan birini evin içerisinde bir odaya alarak seccade üzerinde beklettiği ve dini söylemlerde bulunarak hareket yapmaya başladığı, elinde bulunan yumurtaları mağdurun vücudunun farklı yerlerinde sürdüğü, bazı mağdurlardan tedavi amacıyla seanslarda kan alıp, şifalı diyerek kendi kanını da içirdiği belirtiliyor.