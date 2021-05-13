13 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu hafta içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Süper Loto'nun bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişi öncesinde Salı günkü çekilişten devreden tutar 11.433.284 TL olarak biliniyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.