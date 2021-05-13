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13 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

13 Mayıs 2021 Perşembe - 20:09 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 20:09

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon TL'yi aşmış durumda. Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu hafta içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Süper Loto'nun bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişi öncesinde Salı günkü çekilişten devreden tutar 11.433.284 TL olarak biliniyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
 
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
 
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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