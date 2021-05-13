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13 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

13 Mayıs 2021 Perşembe - 19:39 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 20:03

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. Toplam yapılan test sayısı da 50 milyonu aştı.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi  yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 1217 oldu.
 
Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19  tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e  yükseldi.
 
Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83  bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,  yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,  ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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