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13 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
13 Mart 2021 Cumartesi - 19:01 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 19:07
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
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