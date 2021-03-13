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13 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

13 Mart 2021 Cumartesi - 19:01 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 19:07

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat
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