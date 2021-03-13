Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto'nun 13 Mart çekilişinde 5 bilen 6 talihli 109.024,70 TL, 4 bilen 509 kişi 1.285,15 TL, 3 bilen 17.202 kişi 95,05 TL ve son olarak 2 bilen 247.227 kişi 9,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
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- 13 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
13 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
13 Mart 2021 Cumartesi - 21:36 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 21:36