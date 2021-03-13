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13 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

13 Mart 2021 Cumartesi - 21:36 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 21:36

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 6 talihli 109.024,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı...


Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto'nun 13 Mart çekilişinde 5 bilen 6 talihli 109.024,70 TL, 4 bilen 509 kişi 1.285,15 TL, 3 bilen 17.202 kişi 95,05 TL ve son olarak 2 bilen 247.227 kişi 9,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
 

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